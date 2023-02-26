Пореден скандал между Стефан и Георги?

Марго и Георги са много близки тук на острова и ММА боецът по всякакъв начин се опитва да я защитава. На играта за племенен имунитет по-рано Мария постъпи подло като след битката запрати шепа пясък в лицето на Божана и Марго. Това силно ядоса Георги и той започна да й крещи. Цветелин се застъпи за Мария и двамата мъже стигнаха почти до бой.

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